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    A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

    A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Turu yarı finalinde Portekiz'le oynayacak Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 19:14
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    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

    A Milli Takım ın aday kadrosu belli oldu #1

    3 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI

    Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.
    Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

    Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

    A Milli Takım ın aday kadrosu belli oldu #2


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