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- 5-0'lık maçta Feghouli de gol attı
5-0'lık maçta Feghouli de gol attı
Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Cezayir'in Botswana'yı 5-0 yendiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 09:39
- Güncelleme : 30.03.2021 - 10:35
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sahasında Botswana'yı konuk etti.
Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Cezayir'de Sofiane Feghouli, günü boş geçmedi.
90 DAKİKADA OYNADI
Galatasaraylı futbolcu, 58. dakikada Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getiren isim oldu.
Maç boyunca iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 90 dakikada sahada kaldı.