5-0'lık maçta Feghouli de gol attı

5-0'lık maçta Feghouli de gol attı

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Cezayir'in Botswana'yı 5-0 yendiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sahasında Botswana'yı konuk etti.

Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Cezayir'de Sofiane Feghouli, günü boş geçmedi.

90 DAKİKADA OYNADI

Galatasaraylı futbolcu, 58. dakikada Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Maç boyunca iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 90 dakikada sahada kaldı.