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    5-0'lık maçta Feghouli de gol attı

    Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Cezayir'in Botswana'yı 5-0 yendiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 10:35
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    5-0'lık maçta Feghouli de gol attı

    Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sahasında Botswana'yı konuk etti.

    Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Cezayir'de Sofiane Feghouli, günü boş geçmedi.

    90 DAKİKADA OYNADI

    Galatasaraylı futbolcu, 58. dakikada Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getiren isim oldu.

    Maç boyunca iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 90 dakikada sahada kaldı.

    5-0 lık maçta Feghouli de gol attı #1

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