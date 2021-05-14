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    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

    A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:49
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    A Milli Takım EURO 2020'de ülkemizi temsil edecek. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

    Güneş, düzenlediği toplantıda 30 kişilik aday kadrosunu da açıkladı.

    Kadroda genç oyunculardan, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktükoğlu ve Rıdvan Yılmaz da yer aldı.

    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı #1

    A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

    Kaleciler; Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

    Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

    Orta saha; Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

    Hücum; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı #2

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