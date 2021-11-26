Malatya'da 7 yaşında yüzme sporuyla tanışan ve girdiği yarışmalarda 70 madalya kazanan 14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, dünya şampiyonasında da madalya kazanmayı hedefliyor.

Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, her gün 18 kilometre kulaç atarak şampiyonalara hazırlanıyor.

GÜNDE 5 SAATİ HAVUZDA GEÇİYOR

Girdiği müsabakalarda 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya elde eden Tuna, günde 5 saatini havuzda geçiriyor, 1 saatte kondisyon çalışıyor.

70 madalyalı milli yüzücü Tuna Erdoğan'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu - Video

DÜNYA AÇIK SU YÜZME SERİSİ'NDE 9. OLDU

Tuna Erdoğan, haziran ayında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda 14 yaş kızlarda altın madalya aldığını, 28 Ağustos'ta Makedonya'daki Dünya Açık Su Yüzme Serisi'nde 10 bin metrede Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

Bu yarışmayı 9. olarak tamamladığını, rakiplerinden birinin olimpiyat dördüncüsü Macar sporcu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yarışma bayağı zordu, kendimden 6 yaş büyük sporcularla yarıştım. 10 kilometrelik kulvarı 14 yaşında tamamlayan daha olmadı. Bu dereceyi elde etmek için sabah akşam çalıştım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kondisyon ve havuz antrenmanları bayağı yorucu oluyor. Sabah ve akşam toplamda 5 saat havuzda antrenman yapıyorum, 1 saatte kondisyon çalışıyorum." diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA HEDEFLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığının kente yaptığı tesisin antrenman açısından kendisini geliştirmek için büyük fırsat olduğuna işaret eden Erdoğan, eski havuzun 25 metrelik ve 5 kulvarlı olduğunu, antrenmanlarda zorlandığını, yeni açılan olimpik havuzda daha rahat çalıştığını kaydetti ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Hedeflerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında Japonya'da Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Orada ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Japonya'da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bu nedenle antrenmanlarıma hiç aksatmadan devam ediyorum. Yorgun olsam da elimden geleni en iyi şekilde yapmak için çabalıyorum."





Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da spor tesislerine yatırım yapılan illerde başarılı sporcular yetişmeye başladığını dile getirdi.