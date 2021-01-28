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- Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 15:48
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
Milliler, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.
2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.
Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.
Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.
2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grupları şöyle:
A Grubu: Hırvatistan, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Estonya
B Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Macaristan, Letonya, San Marino
C Grubu: İspanya, Rusya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Malta
D Grubu: Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn
E Grubu: Hollanda, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Moldova, Cebelitarık
F Grubu: İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Karadağ, Lüksemburg
G Grubu: İngiltere, Çekya, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Andorra
H Grubu: Fransa, Sırbistan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Faroe Adaları, Ermenistan
I Grubu: Danimarka, Belçika, Türkiye, İskoçya, Kazakistan