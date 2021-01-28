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    Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

    Ümit Milli Takımımızın, 2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 15:48
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    Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

    İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

    Milliler, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

    2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

    Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

    Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

    2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grupları şöyle:

    A Grubu: Hırvatistan, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Estonya
    B Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Macaristan, Letonya, San Marino
    C Grubu: İspanya, Rusya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Malta
    D Grubu: Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn
    E Grubu: Hollanda, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Moldova, Cebelitarık
    F Grubu: İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Karadağ, Lüksemburg
    G Grubu: İngiltere, Çekya, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Andorra
    H Grubu: Fransa, Sırbistan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Faroe Adaları, Ermenistan
    I Grubu: Danimarka, Belçika, Türkiye, İskoçya, Kazakistan

    Ümit Milli Takım ın rakipleri belli oldu #1

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