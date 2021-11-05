- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 17:07
- Güncelleme : 05.11.2021 - 17:56
FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Maçlar öncesinde Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroyu açıkladı.
ERSİN İLK DEFA ÇAĞRILDI
Açıklanan kadroda sürpriz bir isim de yer aldı. Son dönemde performansıyla alkış alan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da aday kadroda kendine yer buldu.
Ersin Destanoğlu, ilk defa A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu...