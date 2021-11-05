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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.