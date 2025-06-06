9 gollü maçta Fransa'yı deviren İspanya, Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI GOL DÜELLOSUNA SAHNE OLDU

İspanyollar, 54. dakikada penaltıdan Lamine Yamal'ın ve 55. dakikada Pedri'nin kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

FİNAL BİLETİ İSPANYA'NIN

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı 8 Haziran Pazar günü oynanacak.