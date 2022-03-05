Davis Kupası play-off maçında Özbekistan'ı 3-2 yenen A Milli Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Taşkent'te dün play-off'un ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle kaybetti.

ALTUP ÇELİKBİLEK 2-0 KAZANDI

İlk günün ikinci eşleşmesinde ise Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Altuğ Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı - VİDEO

Bugün oynanan ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Sanjar Fayziev-Sergey Fomin çiftine 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenildi.

Teklerde ilk maçta Altuğ Çelikbilek, Sanjar Fayziev karşısında 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle galip gelirken, ikinci eşleşmede Cem İlkel, Sergey Fomin'e karşı çıktığı kritik maçı 7-6'lık setlerle kazandı.

MİLLİ TAKIM İLK KEZ 1. GRUBA YÜKSELDİ

Bu sonuçlarla Özbekistan'ı 3-2 yenen milli takım, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

BAŞKAN DURMUŞ: "HEDEF DÜNYA GRUBU"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yaptığı açıklamada, kardeş Özbekistan ile çok heyecanlı bir play-off geçirdiklerini, hep geriden gelip sonunda kazanmayı bildiklerini kaydederek, "Özbekistan'a karşı çıktığımız maçı kazanarak Dünya Grubu 2'den Dünya Grubu 1'e tarihimizde bir ilki başararak çıkmış bulunuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"Tabii ki devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle çocuklarımız bunu başardı" diyen Durmuş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir tenis ülkesi ve bunu ispatlamaya başlamış durumdayız. Daha büyük hedeflerimiz var. Daha iyi işler yapacağız. Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu. İnşallah dünyanın en iyi sporcusunu da bu ülke yetiştirecektir."





BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkent Taşkent'te düzenlenen organizasyonda tarihi başarı elde eden A Milli Erkek Tenis Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Kupası play-off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."