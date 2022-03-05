Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
566.811
0.27%
BTXN Coin
38.00
2.01%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

    Davis Kupası play-off maçında Özbekistan'ı 3-2 yenen A Milli Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi.
    • AA
    • 05.03.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 00:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

    Taşkent'te dün play-off'un ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle kaybetti.

    ALTUP ÇELİKBİLEK 2-0 KAZANDI

    İlk günün ikinci eşleşmesinde ise Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Altuğ Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

    A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı - VİDEO

    Bugün oynanan ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Sanjar Fayziev-Sergey Fomin çiftine 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenildi.

    Teklerde ilk maçta Altuğ Çelikbilek, Sanjar Fayziev karşısında 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle galip gelirken, ikinci eşleşmede Cem İlkel, Sergey Fomin'e karşı çıktığı kritik maçı 7-6'lık setlerle kazandı.

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #1

    MİLLİ TAKIM İLK KEZ 1. GRUBA YÜKSELDİ

    Bu sonuçlarla Özbekistan'ı 3-2 yenen milli takım, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #2

    BAŞKAN DURMUŞ: "HEDEF DÜNYA GRUBU"

    Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yaptığı açıklamada, kardeş Özbekistan ile çok heyecanlı bir play-off geçirdiklerini, hep geriden gelip sonunda kazanmayı bildiklerini kaydederek, "Özbekistan'a karşı çıktığımız maçı kazanarak Dünya Grubu 2'den Dünya Grubu 1'e tarihimizde bir ilki başararak çıkmış bulunuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #3

    "Tabii ki devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle çocuklarımız bunu başardı" diyen Durmuş şu ifadeleri kullandı:

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #4

    "Türkiye bir tenis ülkesi ve bunu ispatlamaya başlamış durumdayız. Daha büyük hedeflerimiz var. Daha iyi işler yapacağız. Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu. İnşallah dünyanın en iyi sporcusunu da bu ülke yetiştirecektir."

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #5

    BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkent Taşkent'te düzenlenen organizasyonda tarihi başarı elde eden A Milli Erkek Tenis Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #6

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Kupası play-off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #7

    A Milli Erkek Tenis Takımı ndan tarihi başarı #8


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 5 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 5 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Vladimir Putin'le görüşecek
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Vladimir Putin'le görüşecek

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Görüş Bildir