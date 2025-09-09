A Milli Futbol Takımı'nda gerginlik

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya’ya 6-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla İspanya puanını 6’ya yükseltirken, Türkiye 3 puanda kaldı.

ABDÜLKERİM VE KENAN ARASINDA GERGİNLİK

Bu müsabakada ise Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı.

Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.

(Görüntüler TV8'den alınmıştır.)

4 FUTBOLCU BİRBİRLERİNİ SİLDİ

Yaşanan olayın ardından Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı'yı sosyal medyadan takipten çıktı.

Kenan Yıldız'ın, Abdülkerim Bardakcı ile yakınlığıyla bilinen Yunus Akgün'ü de takipten çıkması dikkat çekti.

Dün oynanan karşılaşmanın ardından Orkun Kökçü'nün de Yunus Akgün'ü takipten çıkardığı ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile sosyal medyadan takipleşmeyi bırakmıştı.

A Milli Takım kampında ikili arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmiş, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün'ün kavga ettiği ileri sürülmüştü.

Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yapan Yunus Akgün, takım arkadaşına sarılmıştı.

Maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün, birlikte basın açıklaması yaparak iddiaları yalanlamıştı.