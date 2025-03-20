A Milli Futbol Takımı, 910 gün sonra İstanbul'da maça çıktı

İHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda evindeki karşılaştığı Macaristan maçıyla uzun bir süre sonra İstanbul'da oynadı.

Son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar daha sonra Anadolu'daki şehirlerde müsabaka yaptı.

910 GÜN SONRA İSTANBUL'A DÖNÜŞ

A Milliler, Macaristan mücadelesiyle 910 gün sonra İstanbul'a döndü.

Millileri, taraftarlar da yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünleri doldurdu.

Taraftarlar tezahüratlarla A Milli Futbol Takımı'na destek oldu.