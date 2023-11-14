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A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü Almanya ve Galler'le karşılaşacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarına tüm hızıyla devam etti.