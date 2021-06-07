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    A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

    EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren millilerimizin antrenmanında neşeli anlar yaşanırken takımın moralinin yüksek olduğu görüldü.
    • AA
    • 07.06.2021 - 00:33
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    A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.

    Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

    Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.

    A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor VİDEO

    ANTRENMANDA NEŞELİ ANLAR

    İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.

    Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

    A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #1

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #2

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #3

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #4

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #5

    A Milli Futbol Takımı, Almanya daki hazırlıklarını sürdürüyor #6

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