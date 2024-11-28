A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geriledi

AA & Ensonhaber

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından dünya sıralaması belli oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

ARJANTİN, ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER

1. Arjantin

2. Fransa

3. İspanya

4. İngiltere

5. Brezilya

6. Portekiz

7. Hollanda

8. Belçika

9. İtalya

10. Almanya