A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

Haber Merkezi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eylül ayı dünya sıralamasını resmen duyurdu.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında koltuğunu korudu.
Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
SONRAKİ DÜNYA SIRALAMASI 24 EKİM'DE DUYURULACAK
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
İLK 10 SIRA
1. Arjantin 1889,02
2. Fransa 1851,92
3. İspanya 1836,42
4. İngiltere 1817,28
5. Brezilya 1772,02
6. Belçika 1768,14
7. Hollanda 1759,95
8. Portekiz 1752,14
9. Kolombiya 1738,72
10. İtalya 1726,31
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