A Milli Futbol Takımı, Galler ile 8. kez karşılaşacak Türkiye, yarınki rakibi Galler ile tarihinde 8. kez karşılaşacak. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı

AA A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında yarın Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Son maçı Galler kazanmıştı Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.