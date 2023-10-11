A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a gitti

AA
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek şehrine gitti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Osijek'e hareket eden millilere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.
Maç Osijek'te oynanacak
Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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