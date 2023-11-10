A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Almanya'nın aday kadrosu belli oldu Almanya Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Cumartesi günü Türkiye ile yapacağı özel maç öncesi aday kadrosu duyuruldu.

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımımız, Galler'le oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçının öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

18 Kasım Cumartesi gecesi 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak müsabaka öncesinde Almanya, aday kadrosunu duyurdu.

27 futbolcu davet aldı

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Janis Blaswich (Leipzig), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (Milan)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), İlkay Gündoğan (Barcelona), Kai Havertz (Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Marvin Ducksch (Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Münih), Thomas Müller (Bayern Münih)

Almanya, A Milli Futbol Takımı ile Berlin'de yapacağı hazırlık maçının ardından 21 Kasım'da da Viyana'da Avusturya ile karşılaşacak.