- A Milli Futbol Takımı, İspanya maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle Ümit Milli Takımı'ndan destek alındı.
- Maç yarın Sevilla'da TSİ 22.45'te oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
İdman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirildi.
YUSUF VE İSAK İDMANDA
Millilerde sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'ndan çağrılan Yusuf Akçiçek ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.
İDMANDAN NOTLAR
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. 5'e 2 çalışmanın ardından basın mensuplarına kapatılan idmanın kalan bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan milli takıma davet edilen Ahmed Kutucu, bu antrenmana katılamadı.
Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.
RAKİP İSPANYA
Ay-yıldızlılar, yarın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.