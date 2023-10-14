A Milli Futbol Takımı, 620. maçına Letonya karşısında çıkacak EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, 100 yıllık tarihinde 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

AA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 620. müsabakaya çıkacak.

AA'nın, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Letonya maçı öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki maçlar ele alındı.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 264'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 843 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 619 karşılaşmanın 535'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 619 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına Letonya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)