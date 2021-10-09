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    A Milli Futbol Takımı Letonya'da

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riga'ya ulaştı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 22:45
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    A Milli Futbol Takımı Letonya'da

    Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

    KAFİLEYİ BÜYÜKELÇİ ERKUL KARŞILADI

    Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı.

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    SONR ANTRENMAN YARIN

    Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda 19.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

    Letonya-Türkiye karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

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