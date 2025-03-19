A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

İHA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda ilk maçında 20 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de İstanbul’da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Basın mensuplarına kapalı bölümünde ise Macaristan müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
MERT KATILMADI
Ağrıları bulunan kaleci Mert Günok, antrenmana katılmadı.
FEDERASYON TAKİP ETTİ
Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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