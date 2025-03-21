A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPILDI
Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü.
İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
5 İSİM KATILMADI
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı.
BANIYA, ADAY KADROYA ÇAĞRILDI
Bu isimlerin yokluğunda İtalya Serie B ekibi Palermo'nun formasını giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.
20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.
MİLLİLER, MACARİSTAN'A GİDECEK
Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.
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