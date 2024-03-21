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A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareket etti.