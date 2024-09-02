A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

İHA
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşılaşmalarıyla başlayacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.
İLK ÇALIŞMA YAPILACAK
Ay-yıldızlılar, bugün saat 18.15'te Riva'da yer alan tesislerde Galler ve İzlanda maçları öncesindeki ilk çalışmasını yapacak.
İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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