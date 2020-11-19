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    A Milli Futbol Takımı, son 8 maçta 1 galibiyet aldı

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenilirken, C Ligi'ne düşen A Milliler'in 8 maçta tek galibiyeti bulunuyor.
    • AA
    • 19.11.2020 - 03:39
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    A Milli Futbol Takımı, son 8 maçta 1 galibiyet aldı

    Ay-yıldızlı ekip, Macaristan ile oynadığı ilk maçı Türkiye'de 1-0 kaybederken, deplasmandaki önemli maçta da rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

    Grubu 11 puan lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselen Macaristan, 6 puanı Türkiye'den aldı.

    Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü.

    A Milli Futbol Takımı, son 8 maçta 1 galibiyet aldı #1

    SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi.

    Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı.

    Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

    A Milli Futbol Takımı, son 8 maçta 1 galibiyet aldı #2

    ŞENOL GÜNEŞ'İN 50. MİLLİ MAÇINDA 10. YENİLGİ

    A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti.

    Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

    Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

    A Milli Futbol Takımı, son 8 maçta 1 galibiyet aldı #3

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