A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde nasıl A Ligi'ne kalır? İşte ihtimaller...

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçına Galler karşısında çıkan A Milli Takımımız, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 4 maçın üçünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, tek puan kaybettiği rakibi Galler'i bu kez Kayseri'de ağırladı.

Karşılaşmanın başından sonuna dek rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren milliler, birçok gol pozisyonuna girse de golle sonuçlandırmakta zorlandı.

SON HAFTA RAKİP KARADAĞ

Kazanmamız halinde A Ligi'ne yükseleceğimiz mücadelenin golsüz sona ermesiyle birlikte hesaplar son haftaya kaldı.

Milli Takım, Uluslar Ligi'nin son haftasında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grubun ikinci sırasındaki Galler ise İzlanda'yı konuk edecek.

Galler beraberliğiyle birlikte puanımız 11'e yükseldi. Galler'in puanı ise 9 oldu. Öte yandan milli takım, A Ligi için play-off oynamayı da garantiledi.

A LİGİ'NE YÜKSELME İHTİMALLERİ

Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.

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