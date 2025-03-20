A Milli Futbol Takımı'na büyük destek

İHA
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımı’nı taraftarlar yalnız bırakmadı.
TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan maçta tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tezahüratlarıyla müsabakaya hazırladı. Seremoni öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı.
FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI
Ayrıca tribünlerde Filistin’e destek pankartları asılarak, yaşadıkları olaylara dikkat çekildi.
Macar taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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