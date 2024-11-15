A Milli Futbol Takımı'na Kayseri uğurlu geliyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.
Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, Kayseri Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.
MİLLİLER, İLK MAÇTA AZERBAYCAN'I YENDİ
Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.
İKİNCİ MAÇTA ESTONYA'YI DEVİRDİLER
A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı.
5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.
MİLLİLER, ANDORRA'YA FARK ATTI
A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı.
Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada, milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
MİLLİLER, ANADOLU'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜN
A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.
Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.
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