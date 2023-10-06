A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu A Milli Takımımızın 12 Ekim’de Osijek’te Hırvatistan ile 15 Ekim’de Konya’da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 2 kritik sınava çıkacak. Milliler, 12 Ekim Perşembe akşamı Hırvatistan'la deplasmanda karşılaşırken, evinde Letonya'yı konuk edecek. Bu maç öncesinde A Milli Takım'da aday kadro belirlendi. Adana Demirspor'da çalıştığı isimleri davet etti Stefan Kuntz yerine göreve gelen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Adana Demirspor dönemindeki oyuncuları; Ertaç Özbir, Samet Akaydin, Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı'yı aday kadroya davet etti. Öte yandan Juventus forması giyen Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna seçildi. Hazırlıklar pazartesi günü başlayacak A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına ertesi gün yapacağı antrenmanla başlayacak. İşte aday kadro Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır Savunma: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz Orta Saha: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu