A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 2 kritik sınava çıkacak.
Milliler, 12 Ekim Perşembe akşamı Hırvatistan'la deplasmanda karşılaşırken, evinde Letonya'yı konuk edecek. Bu maç öncesinde A Milli Takım'da aday kadro belirlendi.
Adana Demirspor'da çalıştığı isimleri davet etti
Stefan Kuntz yerine göreve gelen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Adana Demirspor dönemindeki oyuncuları; Ertaç Özbir, Samet Akaydin, Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı'yı aday kadroya davet etti.
Öte yandan Juventus forması giyen Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna seçildi.
Hazırlıklar pazartesi günü başlayacak
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına ertesi gün yapacağı antrenmanla başlayacak.
İşte aday kadro
Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
Savunma: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
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