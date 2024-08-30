A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçlarında 6 Eylül’de Galler’e konuk olacak, 9 Eylül’de ise İzlanda’yı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu 2 maçın aday kadrosunu açıkladı.

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

MİLLİLER, PAZARTESİ TOPLANACAK

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

MİLLİLER, 5 EYLÜL'DE GALLER'E GİDECEK

A Milli Takım kafilesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 21.45'te Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcunun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 22.00'de başlayacak.

A MİLLİ TAKIM, İZMİR'E GEÇECEK

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.45'te Cardiff'ten İzmir'e geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 8 Eylül Pazar günü saat 13.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 18.15'te yapacak.

28 FUTBOLCU ÇAĞRILDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir