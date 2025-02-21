A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçının biletleri satışta

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, futbolseverlerin passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden Macaristan maçının biletlerini satın alabileceği aktarıldı.

BİLET FİYATLARI 1750-2 BİN LİRA ARASINDA

Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatlarının 1750 ve 2 bin lira olduğu da kaydedildi.