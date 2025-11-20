A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Romanya'yı yakından tanıyalım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

Avrupa elemeleri play-off turu kura çekiminde sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti.

Milliler, finale kalması halinde de Slovakya - Kosova maçının galibiyle mücadele edecek.

26-31 MART'TA OYNANACAK

Ay-yıldızlı takım, yarı final müsabakasında ev sahibi konumunda bulunurken, finale kalması durumunda ise deplasmana gidecek.

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

ELEME GRUPLARINI 3. SIRADA TAMAMLADILAR

Millilerin yarı finaldeki rakibi olan Romanya'yı yakından tanıyalım.

2024-25 sezonu UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'u 18 puanla 1. sırada bitiren Romanya, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'larına 4. torbadan katıldı.

Romanya, H Grubu'nda mücadele ettiği Dünya Kupası elemelerinde 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Mircea Lucescu'nun öğrencileri grubu 13 puanla Avusturya ve Bosna Hersek'in gerisinde tamamlayarak 3. oldu.

ROMANYA'NIN KADROSU

85.75 milyon euro takım değeri bulunan Romanya'nın göze çarpan birkaç önemli futbolcusu bulunuyor.

Rayo Vallecano forması giyen sağ bek Andrei Ratiu 12 milyon euro ile takımın en değerli oyuncusu konumunda.

10 milyon euro değeri bulunan PSV'de oynayan Dennis Man, hücum yollarındaki etkili görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Steaua Bükreş'ten on numara Darius Olaru ve santrfor Daniel Birligea bir diğer hücum silahları olarak öne çıkıyor.

Cluj forması giyen santrfor Louis Munteanu da önemli isimler arasında yer alıyor.

Takımın kalesinde ise Steaua Bükreş'ten Stefan Tarnovanu ile Celta Vigo'dan Ionuț Radu bulunuyor.

Romanya'nın kadrosunda Süper Lig'den de futbolcular bulunuyor.

Eyüpspor'dan Denis Draguş, Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Alanyaspor'dan Ianis Hagi Romanya'nın önemli kozları arasında yer alıyor.

RAZVAN MARIN'E DİKKAT!

Romanya'nın mevcut kadrosunda en çok gol atan oyuncu Razvan Marin.

Kariyerini Yunanistan'ın AEK takımında sürdüren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu milli formayı giydiği 71 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

Marin'i 11 golle Dennis Man ve 8 golle Ianis Hagi takip ediyor.

OYUN STİLİ

Romanya genellikle organizasyonlu bir savunma ve hızlı hücumlarla tanınıyor. Takım, pas oyununa ve toplu oyuna önem veriyor.

Lucescu'nun ekibi 4-3-3 formasyonu sıkça tercih ediyor.

26 KEZ KARŞILAŞTIK

A Milli Futbol Takımımızın tarihinde en fazla karşılaştığı rakip Romanya.

26 Eylül 1923 günü tarihteki ilk milli maçımızı oynadığımız Romanya ile bugüne dek tam 26 kez karşı karşıya geldik.

Milliler, bu maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

LUCESCU RAKİBİMİZ OLDU

Romanya Milli Takımı'nı Türkiye'de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmış olan Mircea Lucescu çalıştırıyor.

LUCESCU'YA KARŞI KARNEMİZ

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık.

1986 Dünya Kupası Elemeleri

1985: Türkiye 1-3 Romanya

1985: Romanya 3-0 Türkiye

Hazırlık Maçı

1983: Türkiye 1-1 Romanya