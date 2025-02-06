A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde İzlanda'yı yendi

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’ndaki 5. maçında İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maça tempolu bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, Ayşe Cora ve Sevgi Uzun’un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle ilk altı dakika içinde 12-8 üstünlük sağladı. Rakibine pota altında da geçit vermeyen Türkiye, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Tilbe Şenyürek’in ribauntlardaki etkili oyununa rağmen, dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan milliler, İzlanda’nın farkı 3 sayıya kadar indirmesine engel olamadı. Ancak Ayşe Cora ve Tilbe’nin skora yaptığı katkılarla Türkiye, soyunma odasına 38-33’lük avantajla gitti.

TÜRKİYE, BAŞTAN SONRA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Üçüncü çeyrekte Ayşe, Sevgi ve Pelin Bilgiç’in dış şutlarıyla farkı açan Türkiye, Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir’in sayıları karşısında zor anlar yaşadı ve fark 2 sayıya kadar düştü. Ancak Tilbe’nin üst üste bulduğu 4 sayı ve Manolya Kurtulmuş’un skora katkısıyla milliler yeniden kontrolü ele alarak final periyoduna 64-56 önde girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan A Milli Kadın Basketbol Takımı, parkeden 83-76’lık galibiyetle ayrılarak grupta kritik bir zafer elde etti.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmaya "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Salonda yapılan anonsta, "asrın felaketinde" hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Serdar Karagöz ile Hüseyin Beşok, Bilge Donuk ve Gülşah Akkaya da takip etti.

Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlar ve ellerinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlıları destekleyen taraftarlar, "Potanın Perileri"ni yalnız bırakmadı.

Grupta dördüncü karşılaşmalar sonrasında Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden lider ay-yıldızlı takım, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat'ta deplasmanda Romanya'yla karşılaşacak.

Türkiye: 83 - İzlanda: 76

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan)

Türkiye: Sevgi Uzun 11, Manolya Kurtulmuş 7, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu

İzlanda: Eliasdottir, Larusdottir 2, Agustsdottir 10, Alexandersdottir 2, Jonsdottir 10, Hinriksdottir 29, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Rodriguez 17, Olafsdottir

1. Periyot: 22-15

Devre: 38-33

3. Periyot: 64-56

BAŞANTRENÖR MEMNUN: "BEKLEDİĞİMDEN BİRAZ DAHA ZOR OLDU"

A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Ekrem Memnun, maçın ardından gazetecilere, İzlanda'nın 5 kısa basketbolcuyla mücadele eden bir ekip olduğunu söyledi.

Bire bir de kolay geçildiklerini ifade eden Memnun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık ama bütün maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç bekliyordum, beklediğimden biraz daha zor oldu. Kolay da atış kaçırdık ama oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz aynı Romanya'yı da yenip 6 da 6 yapmak istiyoruz. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda büyük hayallerimiz var. Çok iyi hazırlanacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi kızlarım, oyuncularım var. Yürekten oynayıp, milli takımın kıymetini bilen oyuncularımız var. Yürekten oynayıp gereğini yerine getireceğiz.

KAPTAN CORA: "GALİBİYETİ DEPREMZEDELERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Takım kaptanı Ayşe Cora da beklediklerinden daha zor bir maç oynadıklarını belirterek, İzlanda'nın iyi mücadele ettiğini, isabetli atışlar yaptığını kaydetti.

Galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cora, şu ifadeleri kullandı:

Bizim başka hedeflerimiz de var. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. Çünkü o potansiyelimiz var, yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Romanya maçı var. Bu maçın üzerine bir şeyler koyup Romanya maçına daha iyi çıkmalıyız. Taraftara da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum.

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ise Kocaeli'de iyi bir seyirci önünde güzel bir galibiyet aldıklarını aktararak, taraftarın sayesinde burada keyifli maçlar yaptıklarını kaydetti.

İzlanda karşısında ara ara zorlandıkları maç oynadıklarını belirten Şenyürek, iyi mücadele ve güzel enerjiyle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin Romanya'yı yenerek 6 da 6 yapmak olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, amaçlarına ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Milli basketbolcu Sevgi Uzun da Romanya maçının da sert geçeceğini aktararak, Romanya karşısında da galip gelerek grubu 6 maçta 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini kaydetti.