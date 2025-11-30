A Milli Kadın Futbol Takımı, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında 23 Yaş Altı Milli Takımı ile karşılaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçlarına hazırlık için kampta bulunan ay-yıldızlılar, genç millilerle Riva'daki 1 numaralı sahada karşı karşıya geldi.

Milli takım oyuncu havuzunun genişlemesi için A Milli Takım ile aynı dönemde kampa giren 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın mücadelesinde, az süre alan oyuncuların performansları gözlemlendi.

A MİLLİ TAKIM KAZANDI

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve ekibi, 23 Yaş Altı Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve teknik heyetin oyuncu analizlerine odaklandığı maçı A Milli Takım, 4-0 kazandı.

A Milli Takım, 1 Aralık Pazartesi günü Arnavutluk ile Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.