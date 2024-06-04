A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a mağlup oldu

DHA
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Bakü'de karşılaştığı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu.
Azerbaycan'a galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Nigar Mirzaliyeva attı.
Bu mücadelenin ardından 6 puanda kalan Ay-yıldızlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor. 4 puana yükselen Azerbaycan ise son sırada bulunuyor.
Sıradaki maç İsviçre'ye karşı Kocaeli'nde oynanacak
A Milli Kadın Futbol Takımı, beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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