A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a mağlup oldu
DHA

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Bakü'de karşılaştığı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu.

Azerbaycan'a galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Nigar Mirzaliyeva attı.

Bu mücadelenin ardından 6 puanda kalan Ay-yıldızlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor. 4 puana yükselen ise son sırada bulunuyor.

Sıradaki maç İsviçre'ye karşı Kocaeli'nde oynanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)