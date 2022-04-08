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    A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı deplasmanda 2-0 yendi

    A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.
    • AA
    • 08.04.2022 - 00:43
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    A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı deplasmanda 2-0 yendi

    Filibe kentindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takıma galibiyet getiren golleri 41. dakikada Ece Türkoğlu ve 90+2. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

    7 MAÇTA 3. GALİBİYET

    Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkardı.

    Türkiye, gruptaki 8. müsabakasında 12 Nisan Salı günü İsrail'e konuk olacak.

    A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan ı deplasmanda 2-0 yendi #1


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