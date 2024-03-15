A Milli Kadın Futbol Takımı, dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

AA

Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen sıralamada lider İspanya'nın en yakın rakibi konumuna yükselen İngiltere 4. sıradan 2. sıraya çıktı.

Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya yenilmesine rağmen ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Sıralamada ABD 4, bir basamak yükselen Almanya ise 5. sırada bulunuyor.

Milliler, 62. sırada yer aldı

A Milli Kadın Futbol Takımı ise FIFA kadınlar dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)