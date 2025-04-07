İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Slovenya ile karşılaşacak.

Milli heyecana ortak olan Sivasspor, Slovenya karşılaşması öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ay-yıldızlılara moral verdi.

Takımın maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesine "Hoş Geldiniz Bizim Çocuklar" yazısı asıldı.

MAÇ ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLECEK

Türkiye - Slovenya müsabakasını futbolseverler ücretsiz olarak tribünden izleyebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor