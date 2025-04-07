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A Milli Kadın Futbol Takımı için Sivas 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı için Sivas 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına Sivas'ta başladı. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sivasspor Kulübü, desteklerini saha dışına da taşıdı.