AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki ilk hafta maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan milli takımın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TAKTİK ANLAYIŞIMIZDAN SAPMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ"

İrlanda Cumhuriyeti'nin güçlü bir takım olduğuna değinen Kırağası, şu şekilde konuştu:

İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynamak bizim açımızdan hem avantaj hem de dezavantaj. Güçlü takımlarla ilk maçları her zaman iyi oynadık. İrlanda'ya karşı var gücümüzle mücadele edip puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. İrlanda, atletik anlamda çok güçlüler. Agresif bir oyun tarzları var. Fiziksel olarak bizden üstünler ama bizim de teknik oyuncularımız var. Oyun mantalitemiz ve taktik anlayışımızdan sapmadan mücadele edeceğiz.

"ÇOK KIYMETLİ BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de kadın futbolunun önemli bir gelişim sağladığını dile getirdi.

Türk kadın futbolunun hızlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Kırağası, şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli bir sürecin içindeyiz. Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Bunu yapabilmek için ilmek ilmek işlediğimiz bir süreç yaşıyoruz. En alt yaş kategorisinden itibaren bunu planladık. Yatırımlar yapılırken sponsorlarımız büyük destek veriyor. Dünyada kadın futbolu çok büyük popülerlik yakaladı. Türkiye'nin de bu dünyada yerini alması gerek. Bizim ilerleyişimiz oyun ve skor anlamında biraz hızlı oldu ama bu yeterli değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Geldiğimiz noktadan çok memnunum. Umarım Uluslar Ligi'nde hem tecrübe edinir hem de oyunumuzu oturtacağımız bir süreç yaşarız.

"HAYALLERİMİZ BİTMİYOR"

Necla Güngör Kırağası, hayalinin A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmesi olduğunu söyledi.

İki hayali olduğuna değinen Kırağası, şu şekilde görüş belirtti:

Hayallerimiz bitmiyor. Bu iş hayalsiz yapılmaz. Benim iki hayalim var. Birincisi kendi takımımla Avrupa Şampiyonası'na katılmak. İkinci en büyük hayalim de Türkiye'deki her kız çocuğunun futbol topuna bir kez olsun vurması. Sadece A Milli Takım hocası olarak değil bir kadın olarak kız çocuklarının öz güvenli bir şekilde topa vurması ve hayata katılması bizim için çok önemli.

"PROJELER ÜRETİYORUZ"

Büyük kulüplerin kadın futbolunda mücadele etmesinin önemine vurgu yapan ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı: