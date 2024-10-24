A Milli Kadın Futbol Takımı, terör saldırısını lanetledi

DHA

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk kez play-off oynama hakkı kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna öncesi son idmanını Esenler Erok Stadı'nda yaptı ve hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Antrenman öncesinde Türk bayrağı açan ve çevresinde poz veren milliler, Ankara'da dün gerçekleşen hain terör saldırısını kınadı ve ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve kederli yakınlarına sağlık; yaralılara da acil şifalar diledi.