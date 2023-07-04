A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi Yarın toplanarak hazırlık kampına başlayacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 32 kişilik aday kadrosu duyuruldu.

AA

Estonya ile 14 ve 17 Temmuz'da 2 hazırlık maçı oynayacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın toplanarak hazırlık kampına başlayacak millilerin kadrosu, 8 Temmuz'da 23 kişiye indirilecek.

Ay-yıldızlılar, 12 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürüp Estonya'nın Tallinn kentine gidecek. 14 Temmuz ve 17 Temmuz'da Estonya ile 2 hazırlık maçı yapacak milliler, 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

31 futbolcu davet edildi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yar alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (ABB Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Kevser Gündoğdu (Eastern Michigan University)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray), Ece Tekmen (ALG Spor), İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe), Ümran Özev (ABB Fomget), Ecem Cümert (Fenerbahçe)

Orta saha-Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray), Cansu Gürel (Fenerbahçe), Berna Topuzoğlu (SC13 Bad Neuenahr), Birsen Bozbal (Gaziantep Asya Spor), Sejde Ayllin Abrahamsson (Club Brugge), Yağmur Uraz (Galatasaray), Benan Altıntaş (ABB Fomget), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Pendik Çamlık Spor Kulübü)