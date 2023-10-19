A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçları aday kadrosu açıklandı Lüksemburg ile 27 Ekim Cuma günü deplasmanda, 31 Ekim Salı günü ise Çorum'da karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu.

AA

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile yapacağı UEFA Uluslar C Ligi maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg ile 27 Ekim Cuma günü deplasmanda, 31 Ekim Salı günü ise Çorum'da karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile yapacağı UEFA Uluslar C Ligi maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg ile 27 Ekim Cuma günü deplasmanda, 31 Ekim Salı günü ise Çorum'da karşı karşıya gelecek.

23 kişilik kadro belirlendi

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 21 Ekim Cumartesi günü toplanacak milli takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek, Gülbin Hız (Fenerbahçe), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Orta Saha/Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Yağmur Uraz (Fenerbahçe), Rojin Polat (Sidney Üniversitesi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Beylerbeyi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatanspor), Melike Öztürk (Fatih Karagümrük).

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)