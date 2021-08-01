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    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'daki rakibi Rusya

    Olimpiyatlarda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.
    • AA
    • 01.08.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 08:08
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'daki rakibi Rusya

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.

    Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başlayacak.

    FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI

    Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

    A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.

    Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı nın Tokyo daki rakibi Rusya #1

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