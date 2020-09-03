A Milli Takım 291 gün sonra sahada

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla 291 gün sonra sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile perşembe günü sahasında yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.

MİLLİ TAKIM EYLÜL KARNESİ

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı.

Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 23 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı.

Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

