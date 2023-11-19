A Milli Takım, 72 yıl sonra Almanya'yı deplasmanda yendi! A Milli Takımımız, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti.

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EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takımımız, elemelerdeki son virajından önce Almanya'yla özel maçta karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası finalinin de oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-2 kazandı. Türkiye'nin golleri 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2'de Kenan Yıldız ve 71'de Yusuf Sarı'nın penaltısından geldi.

Almanya'nın gollerini ise 5. dakikada Kai Havertz ve 49'da Niclas Füllkrug kaydetti. Ferdi ve Kenan milli formayla ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Emre Akbaba, İlkay Gündoğan'la çarpışmasının ardından geçirdiği sakatlık sebebiyle 35. dakikada oyundan alındı.

72 yıl sonra ilk kez kazandık

Alınan bu galibiyetin ardından ise A Milli Takımımız, 72 yıl aranın ardından bir ilki gerçekleştirdi.

A Milli Takım, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Kaleci Turgay Şeren yıldızlaştığı bu maçın ardından 'Berlin Panteri' ünvanını almıştı.

Üst üste 2 deplasmanda üç golden fazla attık

Almanya'ya konuk olduğu son iki maçta üçer gol atan Türkiye, bu deplasmanda üst üste iki maçta 3+ gol bulan altıncı, 2014'ten (Arjantin) bu yana bunu başaran ilk ülke oldu.

Son olarak 18 yıl önce yendik

A Milli Takım, dünya futbolunun ekol ülkesi Almanya'yı son olarak 2005 yılında mağlup etmişti.

Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Panzerler'i Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 yenmişti.