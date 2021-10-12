A Milli Takım 97 yıl sonra Letonya karşısında kazandı

Letonya ile karşılaşan A Milli Takım, 2-1 kazandığı karşılaşmada 97 yıl sonra galibiyete kavuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız Letonya'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın başlamasıyla beraber karşılıklı pozisyonlar yakalayan iki taraf da ilk yarıyı golsüz tamamladı.

İkinci yarıda oyun hızının arttığı maçta Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Yenilen golün ardından ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile aradığı golü buldu.

3 puan için etkili pozisyonlarını sürdüren milli takımda Burak Yılmaz, 90+9'da attığı golle takımını ipten alarak 2-1 kazandı.

97 YIL SONRA MAĞLUP ETTİK

Ay-yıldızlılar, 2022 umutlarına devam ederken Letonya karşısındaki şansızlığa da son verdi.

97 yıl sonra Letonya'yı mağlup eden milli takım ayrıca gruptaki dördüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti.

EN SON 1924'DE YENMİŞTİK

A Milli Takımımız, bu mücadeleye kadar Letonya ile oynadığı son beş maçta da rakibini yenememişti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti.

Letonya, 2004'te milli takımı yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmasına engel olmuştu.