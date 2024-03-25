Haberler



Milli Takımlar



A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarını tamamladı Avusturya ile Viyana'da hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, yaptığı idmanla hazırlıklarını noktaladı.