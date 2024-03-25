A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki, BVSC-Zuglo Takımı'nın tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.
Aday kadrodaki bütün oyuncular idmanda yer aldı
İdman öncesi Montella, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Futbolcuların ısınma sırasında oynadıkları oyun eğlenceli anlara sahne oldu.
Isınmanın ardından ay-yıldızlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.
Antrenmana aday kadroda yer alan oyuncuların tamamı katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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