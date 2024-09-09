A Milli Takım bugün İzlanda ile kozlarını paylaşacak: İşte muhtemel 11'ler İzmir'de heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci maçına çıkıyor, rakip ise İzlanda.

AA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV 8 ile EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM 3 PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEK

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji, maçta düdük çalacak. Jorgji'ye yardımcı olarak Denis Rexha ve Ridiger Çokaj eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Eldorjan Hamiti üstlenecek.

Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. İzlanda ise evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçlar sonucunda İzlanda 3 puanla liderlik koltuğunda, Türkiye ise 1 puanla yoluna devam ediyor.

Aynı gün, dördüncü grupta Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’da sakatlığını atlatan ve Galler maçının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun, İzlanda karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH'İN CEZASI BİTTİ

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE İLE İZLANDA 14. KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)



Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

MUHTEMEL 11'LER:

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Zeki Çelik; Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoglu; Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Arda Güler; İrfan Can Kahveci



İZLANDA: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)