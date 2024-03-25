A Milli Takım, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı

AA
Hazırlık maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.
Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
Hatıra fotoğrafı çekildi
Ardından teknik ekip ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi. Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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