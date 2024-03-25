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A Milli Takım, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Takım, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynayacağı maçın ev sahipliğini yapacak Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.