A Milli Takım gruptan nasıl çıkar

EURO 2020’de ilk iki maçından puan çıkaramayan Milli Takım’ın gruptan çıkması futbol mucizelerine bağlı... Kralspor olarak ihtimalleri hazırlasak da durum hiç iç açıcı değil.

Euro 2020’de A grubunda yer alan Türkiye, İtalya ve Galler maçlarını 3-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kaybederek grupta son sıraya yerleşti.

MUCİZEYİ BEKLİYORUZ

Son maçını averajla 3. sırada yer alan İsviçre ile oynayacak Milli Takım’ın gruptan çıkması mucizevi hesaplara bağlı.

Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlarla birlikte en iyi dört üçüncü de bir üst tura adını yazdıracak.

TÜM OLASI SENARYOLARI DERLEDİK

Milli Takım’ın İsviçre'yi en az iki farkla yenmesi, en iyi üçüncüler arasına girebilmesi için en önemli kriter. Ancak 2 farklı galibiyet de tek başına yetmiyor.

Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasına girmesi için hangi şartların oluşması gerekiyor?

1- B Grubu'nda Belçika'nın Finlandiya'yı en az 3 farkla yenmesi;

2- C Grubu'nda Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi;

3- D Grubu'nda Hırvatistan'ın İskoçya ile berabere kalması;

4- E Grubu'nda İspanya ve Polonya'nın son maçlarını kaybetmesi;

5- F Grubu'nda Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi ve Macaristan'ın puan kaybetmesi

Bu ihtimallerden 2 veya daha fazlasının gerçekleşmesi halinde A Milli Takımımızın üst tura çıkma şansı bulunuyor.